Espansione Nato, armi biologiche in Ucraina e neonazismo dilagante: il Putin furioso (Di lunedì 16 maggio 2022) Gli Stati membri dell'Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva (Csto) terranno una serie di esercitazioni militari congiunte questo autunno, in Kazakistan, Kirghizistan e Tagikistan. Ad affermarlo è il presidente russo Vladimir Putin al vertice dell'organizzazione, a Mosca. “Sono fiducioso che queste misure serviranno ad aumentare la prontezza al combattimento, il livello di coordinamento delle strutture militari dei nostri stati e, in generale, il potenziale di mantenimento della pace della Csto”, ha aggiunto il numero uno della Russia, che nel corso della giornata è torNato ad attaccare l'Occidente. “L'Occidente chiude un occhio sul dilagante neonazismo in Ucraina, e di fatto lo incoraggia. Kiev ha reso eroi gli estremisti neonazisti. Ciò non accade nei paesi civili. Durante ... Leggi su iltempo (Di lunedì 16 maggio 2022) Gli Stati membri dell'Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva (Csto) terranno una serie di esercitazioni militari congiunte questo autunno, in Kazakistan, Kirghizistan e Tagikistan. Ad affermarlo è il presidente russo Vladimiral vertice dell'organizzazione, a Mosca. “Sono fiducioso che queste misure serviranno ad aumentare la prontezza al combattimento, il livello di coordinamento delle strutture militari dei nostri stati e, in generale, il potenziale di mantenimento della pace della Csto”, ha aggiunto il numero uno della Russia, che nel corso della giornata è torad attaccare l'Occidente. “L'Occidente chiude un occhio sulin, e di fatto lo incoraggia. Kiev ha reso eroi gli estremisti neonazisti. Ciò non accade nei paesi civili. Durante ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'L'espansione della Nato è artificiale', ha detto il presidente russo Vladimir Putin. 'La Russia non ha p… - Agenzia_Ansa : Gli Usa sostengono ogni richiesta di Finlandia e Svezia di adesione alla Nato: 'E' un'alleanza difensiva, non offen… - marina82854013 : RT @andreacantelmo8: #Putin: 'L'espansione delle infrastrutture militari della #Nato in #Svezia e #Finlandia provocherebbe sicuramente la n… - IlBlogdiAndy : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | 'L'espansione della Nato è artificiale', ha detto il presidente russo Vladimir Putin. 'La Russia non ha problem… - FraLauricella : #Putine 'La risposta della #Russia all'ingresso di #Finlandia e #Svezia nella #NATO dipenderà dall'espansione delle… -