Esercitazioni Nato, da Villasimius a Porto Pino e al Poetto: chiuse 17 aree davanti alle coste sarde (Di lunedì 16 maggio 2022) La stagione turistica sta per esplodere ma in sardegna alcune aree davanti alle spiagge più belle saranno "chiuse" a causa delle Esercitazioni militari . A porre l'attenzione su quanto programmato ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 16 maggio 2022) La stagione turistica sta per esplodere ma ingna alcunespiagge più belle saranno "" a causa dellemilitari . A porre l'attenzione su quanto programmato ...

petergomezblog : Sardegna, stop alle spiagge per le esercitazioni Nato: dal Poetto a Villasimius, chiuse 17 aree costiere. Impegnati… - fattoquotidiano : Sardegna, esercitazioni Nato al posto delle vacanze: dal Poetto a Villasimius, chiuse 17 aree costiere. Impegnati a… - fattoquotidiano : Proprio mentre le località dell’Isola si preparano alla stagione estiva, diverse aree sono state vietate ai turisti - angelinozamuner : RT @beabortolin: Nato, al via una delle più grandi esercitazioni mai realizzate nei paesi baltici. Nome in codice Hedgehog, durerà due set… - akhetaton11 : RT @Geopoliticainfo: ????Prenderà il via in giornata una delle più grandi esercitazioni mai realizzate dalla #Nato nella storia dei Paesi bal… -