Eriksen: «Il mio prossimo club? Vorrei giocare la Champions League»

Le parole del danese Christian Eriksen ha parlato del suo futuro dopo l'esperienza vissuta al Brentford in Premier League. Queste le sue dichiarazioni: «Quando c'è da scegliere entrano in campo diversi fattori e anche i club devono fare delle valutazioni. Ho ricevuto offerte e mi sono state date diverse opzioni, che ovviamente prenderò in considerazione e prenderemo una decisione in base alle valutazioni che faremo. Mi piacerebbe giocare ancora in Champions League, ma non sarà criterio unico per la valutazione del mio prossimo club».

