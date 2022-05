Ergastolo ostativo, Giuliano Amato: «Obbligati a rispettare il Parlamento» (Di lunedì 16 maggio 2022) «Comprendo le reazioni e i punti di vista di tutti ma alle Corti tocca essere equilibrate». Così il presidente della Corte costituzionale Giuliano Amato si difende dalle polemiche seguite alla concessione data al Senato di rimandare la decisione sull’Ergastolo ostativo. Un anno fa la Corte aveva bocciato la norma dell’ordinamento penitenziario che non consente a un ergastolano di ottenere la liberazione condizionale se non collabora con la giustizia. E aveva concesso al Parlamento 12 mesi per riscrivere la legge. Il primo aprile il nuovo testo di legge è stato approvato dalla Corte e presentato al Senato che però, lo scorso 10 maggio, ha chiesto più tempo per decidere. La Corte presieduta da Amato a quel punto ha deciso di accettare la richiesta con altri 6 mesi di tempo, prorogando ... Leggi su open.online (Di lunedì 16 maggio 2022) «Comprendo le reazioni e i punti di vista di tutti ma alle Corti tocca essere equilibrate». Così il presidente della Corte costituzionalesi difende dalle polemiche seguite alla concessione data al Senato di rimandare la decisione sull’. Un anno fa la Corte aveva bocciato la norma dell’ordinamento penitenziario che non consente a un ergastolano di ottenere la liberazione condizionale se non collabora con la giustizia. E aveva concesso al12 mesi per riscrivere la legge. Il primo aprile il nuovo testo di legge è stato approvato dalla Corte e presentato al Senato che però, lo scorso 10 maggio, ha chiesto più tempo per decidere. La Corte presieduta daa quel punto ha deciso di accettare la richiesta con altri 6 mesi di tempo, prorogando ...

