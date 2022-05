“Era l’inizio della fine”, Mara Venier ricorda il momento più doloroso (Di lunedì 16 maggio 2022) Mara Venier ha raccontato un momento dolorosissimo. Lo ha capito dopo poche parole che nulla sarebbe stato come prima. La conduttrice e attrice Mara Venier ha messo la sua firma nel mondo dello spettacolo. La sua carriera è stata costellata di successi. Cosa che l’ha portata ad avere un legame solissimo con il pubblico. La sua sincerità, la sua ironia sono stati dei punti importantissimi per lei. Anche se, tutto questo, ha in parte celato un suo momento dolorosissimo. Zia Mara si è sempre mostrata con tanta positività. Nelle sue trasmissioni ha mostrato vari lati del suo carattere. Simpatia e sensibilità l’hanno sempre contraddistinta. Nonostante, però, in alcuni anni alle sue spalle ci sia stata una situazione davvero terribile. Un ... Leggi su chenews (Di lunedì 16 maggio 2022)ha raccontato undolorosissimo. Lo ha capito dopo poche parole che nulla sarebbe stato come prima. La conduttrice e attriceha messo la sua firma nel mondo dello spettacolo. La sua carriera è stata costellata di successi. Cosa che l’ha portata ad avere un legame solissimo con il pubblico. La sua sincerità, la sua ironia sono stati dei punti importantissimi per lei. Anche se, tutto questo, ha in parte celato un suodolorosissimo. Ziasi è sempre mostrata con tanta positività. Nelle sue trasmissioni ha mostrato vari lati del suo carattere. Simpatia e sensibilità l’hanno sempre contraddistinta. Nonostante, però, in alcuni anni alle sue spalle ci sia stata una situazione davvero terribile. Un ...

Advertising

Nenna_04 : RT @_chriematti: luigi l’ha meritata, ma ovviamente era tutto studiato dall’inizio. per me alex doveva alzare la coppa stasera, ma infondo… - nobodybvtme : RT @_chriematti: luigi l’ha meritata, ma ovviamente era tutto studiato dall’inizio. per me alex doveva alzare la coppa stasera, ma infondo… - Tyg77195393 : RT @liviaiswriting: Immagina buttare merda sull'Italia dall'inizio del festival per poi stupirsi se l'Italia non vota la Spagna ?????? in più… - GraziaTerenzi : @StellaSirio60 @CarloVerdelli Ovvio, con tutto quello che si è mosso e si sta muovendo per l'#Ucraina! Si è votato… - BiasiErika : 'Piano piano ho mostrato quello che era effettivamente Luigi'?? Ce l'ha fatta con il suo talento,il suo stile incon… -