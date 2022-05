Equo compenso, Giovani avvocati: «La legge va approvata, incomprensibile chi dice il contrario» (Di lunedì 16 maggio 2022) «Chiediamo a tutti i parlamentari di ritirare le proposte emendative, perché il rischio che la legge eventualmente modificata al Senato possa poi ritrovarsi nel pantano della fine della legislatura è troppo alto». È il presidente dell’Aiga, l’Associazione italiana Giovani avvocati, Francesco Paolo Perchinunno, a lanciare l’appello per evitare che la legge Meloni sull’Equo compenso finisca affossata dalla mole di emendamenti presentati a Palazzo Madama. La legge, in discussione in queste ore in Commissione Giustizia, reintroduce il principio di un compenso minimo inderogabile per i professionisti incaricati dai grandi committenti, ovvero dalle società con fatturato pari o superiore a 10 milioni, e dalla Pubblica amministrazione. «Ed è un principio per ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 16 maggio 2022) «Chiediamo a tutti i parlamentari di ritirare le proposte emendative, perché il rischio che laeventualmente modificata al Senato possa poi ritrovarsi nel pantano della fine della legislatura è troppo alto». È il presidente dell’Aiga, l’Associazione italiana, Francesco Paolo Perchinunno, a lanciare l’appello per evitare che laMeloni sull’finisca affossata dalla mole di emendamenti presentati a Palazzo Madama. La, in discussione in queste ore in Commissione Giustizia, reintroduce il principio di unminimo inderogabile per i professionisti incaricati dai grandi committenti, ovvero dalle società con fatturato pari o superiore a 10 milioni, e dalla Pubblica amministrazione. «Ed è un principio per ...

