Enel lancia strategia 'net zero' per le reti (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag. (Adnkronos) - Enel e gli stakeholder dell'ecosistema della distribuzione di elettricità si sono riuniti oggi a Roma per il Net zero Grid Day, occasione in cui Enel ha presentato la sua strategia Net zero relativa all'attività nel settore delle reti, incentrata sull'azzeramento delle emissioni intrinseche all'infrastruttura stessa. L'azienda ha anche dettagliato come intende collaborare più generalmente con il settore per promuovere la condivisione e l'avanzamento di standard per i componenti della rete che soddisfino i criteri di efficienza, sicurezza, qualità e sostenibilità, nel rispetto dei requisiti di zero emissioni nette. A tal fine, l'evento ha visto il lancio dell'associazione 'Open Power Grids', che riunisce operatori di rete, produttori, ... Leggi su iltempo (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag. (Adnkronos) -e gli stakeholder dell'ecosistema della distribuzione di elettricità si sono riuniti oggi a Roma per il NetGrid Day, occasione in cuiha presentato la suaNetrelativa all'attività nel settore delle, incentrata sull'azzeramento delle emissioni intrinseche all'infrastruttura stessa. L'azienda ha anche dettagliato come intende collaborare più generalmente con il settore per promuovere la condivisione e l'avanzamento di standard per i componenti della rete che soddisfino i criteri di efficienza, sicurezza, qualità e sostenibilità, nel rispetto dei requisiti diemissioni nette. A tal fine, l'evento ha visto il lancio dell'associazione 'Open Power Grids', che riunisce operatori di rete, produttori, ...

Advertising

lifestyleblogit : Enel lancia strategia 'net zero' per le reti - - lifestyleblogit : Enel lancia strategia 'net zero' per le reti - - TV7Benevento : Enel lancia strategia 'net zero' per le reti - - fisco24_info : Enel lancia la strategia 'Net Zero' per le reti: (Adnkronos) - Annunciata la nascita dell'associazione 'Open Power… - LocalPage3 : Enel lancia strategia 'net zero' per le reti -