Emirati | leader di tutto il mondo rendono omaggio a presidente

Advertising

LuizFranciscoF5 : RT @fam_cristiana: #MBZ nuovo leader degli Emirati Arabi Uniti - fam_cristiana : #MBZ nuovo leader degli Emirati Arabi Uniti - uaeeyes7 : RT @wamnews_italian: Il Presidente degli Emirati Arabi Uniti continua ad accettare le condoglianze dei leader mondiali per la morte dello s… - imusumarra : RT @fam_cristiana: MBZ nuovo leader degli Emirati Arabi Uniti - fam_cristiana : MBZ nuovo leader degli Emirati Arabi Uniti -

Anche il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdolahian sarà oggi negliper rendere ... con gli Accordi di Abramo, e ilisraeliano ha sottolineato "l'eredità di progresso e ...... il principe ereditario Mohammed bin Zayed (Mbz), già oggi uno deiregionali e mondiali più ... Gliosserveranno un periodo di lutto della durata di 40 giorni, mentre per tre sono rimasti ...Roma, 16 mag. (askanews) - Leader di tutto il mondo si stanno avvicendando da sabato ad Abu Dhabi per rendere omaggio al presidente Khalifa Bin ...Un Paese in lutto per 40 giorni ha salutato il presidente 73enne, malato da tempo. La guida della nazione già da tempo nelle mani del principe ereditario Mohammed bin Zayed. Ex vicario d’ ...