Elon Musk vuole stravolgere gli algoritmi di Twitter (Di lunedì 16 maggio 2022) Più umanità, meno algoritmi. La Twitter di Musk (se sarà sua) L’Economia del Corriere della sera, pagina 6, di Alberto Mingardi. John Perry Barlow era un tipo curioso: poeta, autore di alcune canzoni dei Grateful Dead, attivista politico. Nel 1996 scrive una «Dichiarazione d’indipendenza del cyberspazio». Era un’intimazione ai «governi del mondo stanchi giganti di carne e di acciaio»: che stessero alla larga dal cyberspazio, «da nuova dimora della Mente». Proprio dalla sua immaterialità, dal fatto che fosse «ovunque e da nessuna parte» ma non fosse il «dove» nel quale vivono i nostri corpi, venivano possibilità straordinarie. «Stiamo creando un mondo in cui ognuno in ogni luogo possa esprimere le sue idee, senza pregiudizio riguardo al fatto che siano strane, senza paura di essere costretti al silenzio o al conformismo». C’è un prima ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 16 maggio 2022) Più umanità, meno. Ladi(se sarà sua) L’Economia del Corriere della sera, pagina 6, di Alberto Mingardi. John Perry Barlow era un tipo curioso: poeta, autore di alcune canzoni dei Grateful Dead, attivista politico. Nel 1996 scrive una «Dichiarazione d’indipendenza del cyberspazio». Era un’intimazione ai «governi del mondo stanchi giganti di carne e di acciaio»: che stessero alla larga dal cyberspazio, «da nuova dimora della Mente». Proprio dalla sua immaterialità, dal fatto che fosse «ovunque e da nessuna parte» ma non fosse il «dove» nel quale vivono i nostri corpi, venivano possibilità straordinarie. «Stiamo creando un mondo in cui ognuno in ogni luogo possa esprimere le sue idee, senza pregiudizio riguardo al fatto che siano strane, senza paura di essere costretti al silenzio o al conformismo». C’è un prima ...

