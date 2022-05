Elon Musk al contrattacco | stallo sul numero di utenti fake su Twitter | il miliardario prepara un’offerta più bassa

(Di lunedì 16 maggio 2022) Ilsta valutando di acquistarea un prezzo minore dei 44 miliardi di dollari (54,20 ad azione) inizialmente offerti. La notizia arriva in seguito all’annuncio del, di una «temporanea sospensione dell’accordo». La diatriba nasce intorno aldi accounte spam sulla piattaforma: la società non ha ancora condiviso con ili dettagli su come è stata calcolata percentuale di questi account, che secondo l’uccellino blu è intorno al 5%, epare non essere intenzionato a proseguire con la sua offerta monstre senza le informazioni che richiede. Nel frattempo, le azioni dinon sembrano voler tornare sui livelli precedenti all’annuncio della sospensione, ...

matteosalvinimi : Ma quanto mi piace Elon Musk!?! - SkyTG24 : Twitter, Elon Musk avverte: 'Rischio manipolazione, serve open source' - AngeloCiocca : Elon #Musk: "Stupida la decisione di escludere #Trump dalla piattaforma, con me tornerà". Qualcosa sta cambiando...

La telenovela Twitter -continua. Il magnate non ha escluso la possibilità di un accordo per acquistare il colosso dei cinguettii a un prezzo inferiore rispetto ai 44 miliardi di dollari offerti. Lo ha detto lo ...Elon Musk ha avuto una 'conversazione' pubblica con il CEO di Twitter. La risposta dell'imprenditore consiste però in una singola emoji.