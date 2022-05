Elodie e il suo nuovo hairstyle: “Se hai coraggio di cambiare rimani te stessa” (Di lunedì 16 maggio 2022) “L’unica costante della nostra vita è il cambiamento“: si apre così il video del cambiamento di look di Elodie, che, dopo essere diventata testimonial di Wella Professionals, ha lasciato tutti a bocca aperta con il suo nuovo colore di capelli. Vi raccomandiamo... I jeans Levi's di Elodie, iconici e senza tempo: un must per la primavera 2022 Era da tempo che Elodie aveva deciso di indossare un hairstyle che faceva eco alle origini creole di sua mamma, con i suoi lunghi capelli legati in diverse trecce. Questo fino a lunedì 11 maggio, quando sul profilo Instagram di Wella Professionals, marca di prodotti per capelli, è apparsa una foto “sospetta”. La cantante e il brand hanno infatti giocato una settimana cercando di far indovinare ai fan ... Leggi su diredonna (Di lunedì 16 maggio 2022) “L’unica costante della nostra vita è il cambiamento“: si apre così il video del cambiamento di look di, che, dopo essere diventata testimonial di Wella Professionals, ha lasciato tutti a bocca aperta con il suocolore di capelli. Vi raccomandiamo... I jeans Levi's di, iconici e senza tempo: un must per la primavera 2022 Era da tempo cheaveva deciso di indossare unche faceva eco alle origini creole di sua mamma, con i suoi lunghi capelli legati in diverse trecce. Questo fino a lunedì 11 maggio, quando sul profilo Instagram di Wella Professionals, marca di prodotti per capelli, è apparsa una foto “sospetta”. La cantante e il brand hanno infatti giocato una settimana cercando di far indovinare ai fan ...

