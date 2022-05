Elio Vito FI | La politica di Forza Italia? Cerchio magico e ministri parlano solo di poltrone

(Di lunedì 16 maggio 2022) Intervista Esclusiva SprayNews.it a, di Antonello Sette. Onorevole, che succede dentro. Mi conferma che sono in corso fermenti interni, anzi, a quanto leggo, ...

Advertising

elio_vito : Non ci sono più le mezze stagioni, inutile girarci intorno è colpa del #redditodicittadinanza! - elio_vito : La peggiore propaganda di guerra russa, piena di fake, bugie, falsità imperversa anche stasera nelle nostre televis… - elio_vito : Dopo il 'Boia chi molla' del sindaco di Rieti, arriva quello di Trieste che definisce 'gentaglia' le associazioni f… - INGFiore2 : @elio_vito Elio e mo' t' n'avvirt? - kilmoremp : @pelo80 @elio_vito sisi gli ha detto: Giovinezza, giovinezza Primavera di bellezza... -

Globalist.it

...59816673 40289 2020 2.572.727 59641488 43137 2021 2.677.910 59236213 45207 Mar 2022 2.755.372 58983122 46715 - Advertisement - Share Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Articolo precedente(...Mise, dal 25 maggio riaprono le prenotazioni per auto e moto Bankitalia: debito pubblico a 2.755 mld(FI): La politica di Forza Italia Cerchio magico e ministri parlano solo di poltrone ... Elio Vito: “La politica di Forza Italia Cerchio magico e ministri parlano solo di poltrone” Con loro anche il popolare Elio Vito, deputato azzurro di lungo corso. Qualcuno in Forza Italia addirittura sussurra che ormai Brunetta e Carfagna si muovano come entità autonome senza rispondere agli ...La conferma, spiega a SprayNews l’ex capogruppo di Forza Italia, viene da tutti i giornali, che oggi parlano di una polemica interna a Forza Italia, fra il cosiddetto cerchio magico del Presidente ...