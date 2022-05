Elezioni Comunali, in Veneto le coalizioni in frantumi: Tosi spacca il centrodestra a Verona, centrosinistra diviso a Padova e Belluno (Di lunedì 16 maggio 2022) Tutti in ordine sparso, in Veneto, alle votazioni Comunali di giugno. Se guardi a Verona, il centrodestra non esiste più come coalizione unitaria. A Padova è, invece, compatto, mentre a dividersi è il centrosinistra, con una candidata sindaco schierata contro l’uscente Giordani proprio dall’ex sfidante di Zaia in Regione e attuale portavoce delle minoranze. A Belluno, il sindaco uscente del Pd non si può ricandidare per limite di mandati e così ci saranno due liste espressione della maggioranza uscente, con il concreto rischio di farsi entrambe del male. A Verona ci sono sei candidati, tre dei quali fanno riferimento al mondo No Vax (ad esempio l’ex leghista Alberto Zelgher sostenuto anche dal Popolo della Famiglia). Due dei tre che si contendono il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Tutti in ordine sparso, in, alle votazionidi giugno. Se guardi a, ilnon esiste più come coalizione unitaria. Aè, invece, compatto, mentre a dividersi è il, con una candidata sindaco schierata contro l’uscente Giordani proprio dall’ex sfidante di Zaia in Regione e attuale portavoce delle minoranze. A, il sindaco uscente del Pd non si può ricandidare per limite di mandati e così ci saranno due liste espressione della maggioranza uscente, con il concreto rischio di farsi entrambe del male. Aci sono sei candidati, tre dei quali fanno riferimento al mondo No Vax (ad esempio l’ex leghista Alberto Zelgher sostenuto anche dal Popolo della Famiglia). Due dei tre che si contendono il ...

