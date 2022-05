Elezioni amministrative | solo tre paesi con un candidato unico | ad Averara corrono in 4

(Di lunedì 16 maggio 2022) Il prossimo 12 giugno 17 comuni bergamaschi saranno chiamati ad eleggere il proprio sindaco. C’è partecipazione in questa tornata delle: sonotre icon una sola lista e unalla poltrona di primo cittadino: Leffe, Sovere e Villa d’Adda.è invece il paese più conteso: ben 4 liste in un comune di poco più di 170 abitanti. In tre piccoli comuni della Val Brembana,, Blello e Carona, correranno anche i candidati sindaco del Partito Gay LGBT+. Lo scorso ottobre la lista si era presentata a Valnegra, dove Andrea Viscardi era stato superato da Walter Milesi ma non da Giuseppe Doci (a questa tornataad), ottenendo 14 voti ed entrando così in consiglio comunale con due ...

CanaveseNews : Elezioni Amministrative: a Favria si fronteggiano, nella sfida a sindaco, Vittorio Bellone e Luca Cattaneo - PERMAL… - TrendOnline : Elezioni #Amministrative 2022: dopo Genova, Asti e Verona quarta puntata del viaggio di Trend-Online sulle città ch… - tebaldi_andrea : Elezioni #Amministrative 2022: dopo Genova, Asti e Verona quarta puntata del viaggio di Trend-Online sulle città ch… - luigiboschi : Elezioni, Parma Città Pubblica: ricorso al Tar e richiesta di danni contro l’esclusione della lista… - FratellidItalia : RT @MichelottiF: Profonda conoscitrice del territorio, capace di creare la giusta confluenza di consensi sulla sua persona, Elena Favetti è… -

La Repubblica

Il candidato sindaco di Messina alle prossime2022 del centrodestra Maurizio Croce ha incontrato il presidente dell'Autorità Portuale Mario Mega . "Occasione " si legge nella nota " per discutere sui temi cruciali per il ...Steve Giusti sarà in corsa come candidato sindaco per il comune di Bastia Mondovì alledel prossimo 12 giugno con la lista 'Per Bastia Mondovì Giusti Sindaco l'Alternativa' Sono 9 i candidati consiglieri che sostengono la corsa al municipio del candidato sindaco di Bastia ... Como, ecco i sette candidati sindaco per le elezioni amministrative 2022: il centrosinistra tenta la riconqui… L’ideale inseguito dalla rivolta dal basso dell’autunno 2019 consisteva nella laicizzazione della rappresentanza, affinché fossero le questioni sociali, economiche, amministrative a orientare il ...“Le elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale di Catanzaro che si terranno il prossimo 12 giugno, vedranno in campo Coraggio Italia a sostegno di Fratelli d’Italia e di Wanda Ferro ...