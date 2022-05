Effetto spezzatino: big in campo solo tre volte domenica alle 15 (Di lunedì 16 maggio 2022) In seguito all’ufficialità della programmazione dell’ultimo turno di campionato di Serie A, Inter e Roma sono diventate protagoniste di un insolito record per la Serie A: le formazioni guidate rispettivamente da Simone Inzaghi e Josè Mourinho, infatti, chiuderanno il massimo campionato italiano senza mai aver giocato una partita alle 15 di domenica nella stagione 2021/2022. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 16 maggio 2022) In seguito all’ufficialità della programmazione dell’ultimo turno di campionato di Serie A, Inter e Roma sono diventate protagoniste di un insolito record per la Serie A: le formazioni guidate rispettivamente da Simone Inzaghi e Josè Mourinho, infatti, chiuderanno il massimo campionato italiano senza mai aver giocato una partita15 dinella stagione 2021/2022. L'articolo

