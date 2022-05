Educazione civica, il M5S vuole modificare la legge: al biennio delle superiori almeno 33 ore annue di diritto ed economia politica da attribuire ai docenti della A046 (Di lunedì 16 maggio 2022) Il Movimento Cinque Stelle ha presentato un disegno di legge in cui si prevede una modifica all'Educazione civica nelle scuole: al biennio delle superiori introdurre diritto ed economia politica, materia da affidare ai docenti della classe di concorso A046. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 16 maggio 2022) Il Movimento Cinque Stelle ha presentato un disegno diin cui si prevede una modifica all'nelle scuole: alintrodurreed, materia da affidare aiclasse di concorso. L'articolo .

