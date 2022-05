Ecobonus 2022, riaprono prenotazioni per auto e moto: come funziona (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – A partire dalle ore 10 di mercoledì 25 maggio 2022 riapre la piattaforma Ecobonus.mise.gov.it dove i concessionari potranno prenotare i contributi per l’acquisto di nuovi veicoli, auto e moto, non inquinanti. Il Decreto del Presidente del consiglio con le misure proposte dal Ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, è stato pubblicato oggi in Gazzetta ufficiale. Pertanto i contratti di vendita, stipulati a far data dalla pubblicazione del provvedimento, saranno validi ai fini della prenotazione del contributo agevolativo da inserire sulla piattaforma. Per gli incentivi sono stati stanziati 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2023-2024, che rientrano tra le risorse approvate dal Governo nel Fondo automotive per il quale è stata prevista una ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – A partire dalle ore 10 di mercoledì 25 maggioriapre la piattaforma.mise.gov.it dove i concessionari potranno prenotare i contributi per l’acquisto di nuovi veicoli,, non inquinanti. Il Decreto del Presidente del consiglio con le misure proposte dal Ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, è stato pubblicato oggi in Gazzetta ufficiale. Pertanto i contratti di vendita, stipulati a far data dalla pubblicazione del provvedimento, saranno validi ai fini della prenotazione del contributo agevolativo da inserire sulla piattaforma. Per gli incentivi sono stati stanziati 650 milioni di euro per ciascuno degli anni-2023-2024, che rientrano tra le risorse approvate dal Governo nel Fondomotive per il quale è stata prevista una ...

