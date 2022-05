Eclissi lunare | le foto più belle della Superluna Rossa ma in Italia non si è vista

Advertising

Agenzia_Ansa : FOTO | L'eclissi lunare, lo spettacolo della Superluna. Dagli Stati Uniti, all'Asia all'Europa, le immagini più sug… - Focus_it : ?? Se ve la siete persi perché ronfavate... ecco l'eclissi lunare totale di questa notte (vista da Marina Zambelli d… - SkyTG24 : Eclissi lunare, le immagini dal mondo della Superluna Rossa. FOTO - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: FOTO | L'eclissi lunare, lo spettacolo della Superluna. Dagli Stati Uniti, all'Asia all'Europa,… - A_Rapis : RT @Agenzia_Ansa: FOTO | L'eclissi lunare, lo spettacolo della Superluna. Dagli Stati Uniti, all'Asia all'Europa, le immagini più suggestiv… -

Se l'allineamento non è perfetto, l'è parziale o di penombra. 'Durante la totalità, ma anche in fase parziale avanzata, la Luna - ricorda l'astrofisico Gianluca Masi , responsabile ...... ovvero l'...Milioni di persone nel mondo hanno ammirato l'eclissi lunare totale: ecco le foto più belle della Superluna rossa in Italia ...In tanti, in Sardegna, hanno alzato il naso per l'eclissi totale di Luna. Il satellite naturale non è scomparso, ma si è colorato di rosso.