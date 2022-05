Ecco il nuovo suv a idrogeno come alternativa alle auto elettriche (Di lunedì 16 maggio 2022) La startup automobilistica NamX ha presentato ha recentemente presentato la versione concept del suo primo veicolo in assoluto. Un SUV a idrogeno che viene descritto come un “HUV” ed è caratterizzato da una nuova tecnologia e dal design di Pininfarina. Essendo una concept car, la versione di serie non arriverà sul mercato prima del 2025, ma NamX ha già previsto che saranno due le versioni disponibili per il pubblico. I due allestimenti Il primo, un modello entry-level, sarà a trazione posteriore e produrrà 296 CV (224 kW/300 CV). Dovrebbe essere in grado di raggiungere i 100 km/h in 6,5 secondi e raggiungere una velocità massima di 200 km/h. La versione GTH avrà invece la trazione integrale e 542 CV (410 kW/550 CV). Sarà in grado di raggiungere una velocità massima di 250 km/h e raggiungerà i 100 km/h in soli 4,5 ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 16 maggio 2022) La startupmobilistica NamX ha presentato ha recentemente presentato la versione concept del suo primo veicolo in assoluto. Un SUV ache viene descrittoun “HUV” ed è caratterizzato da una nuova tecnologia e dal design di Pininfarina. Essendo una concept car, la versione di serie non arriverà sul mercato prima del 2025, ma NamX ha già previsto che saranno due le versioni disponibili per il pubblico. I duestimenti Il primo, un modello entry-level, sarà a trazione posteriore e produrrà 296 CV (224 kW/300 CV). Dovrebbe essere in grado di raggiungere i 100 km/h in 6,5 secondi e raggiungere una velocità massima di 200 km/h. La versione GTH avrà invece la trazione integrale e 542 CV (410 kW/550 CV). Sarà in grado di raggiungere una velocità massima di 250 km/h e raggiungerà i 100 km/h in soli 4,5 ...

Advertising

enpaonlus : ?? #LietoFine! La gattina salvata a #Borodyanka al settimo piano di un palazzo distrutto ha ritrovato la sua amica u… - RadioItalia : Ecco il video di 'No stress' di @mengonimarco ! - TheCookingHacks : Nuovo #concorso #Carrefour: ecco come vincere #Jeep Renegade e-Hybrid con il concorso In viaggio con Carrefour dal… - CinqueColonne : Il nuovo decreto del governo, denominato Decreto Aiuti, 'elargisce' diversi bonus ma quali sono nel dettaglio? Art… - SocialArtistOF2 : QUESTA SERA, NUOVO APPUNTAMENTO CON L'#ISOLA! ECCO LE ANTICIPAZIONI ?? -