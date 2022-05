“É sempre mezzogiorno”: insalata nordica di zia Cri (Di lunedì 16 maggio 2022) In vista dei mesi più caldi, le ‘ideuzze’ sfiziose di zia Cri sono quanto mai preziose. Una ricetta da Evelino d’oro, quella della cuoca romagnola, che prepara un’insalata nordica. Ingredienti 200 g insalata icerber, 250 g salmone fresco, scorza di 1 limone, 1 cipollotto, 200 g ciliegie, aceto balsamico, rosmarino, 50 g semi di girasole 200 g yogurt greco, 50 g panna fresca, 1 cucchiaino di senape, 30 g erba cipollina, succo di limone, sale e pepe Procedimento In padella, facciamo rosolare le ciliegie snocciolate con un filo d’olio e del rosmarino. Tagliamo il trancio di salmone a dadoni e lo condiamo con olio, sale, pepe e scorza grattugiata del limone. Lo cuociamo in forno caldo e statico a 180° per 10 minuti. Per la salsa, in una ciotola, mescoliamo lo yogurt greco con la panna liquida, un cucchiaino di senape, succo di limone, ... Leggi su fattidigossip (Di lunedì 16 maggio 2022) In vista dei mesi più caldi, le ‘ideuzze’ sfiziose di zia Cri sono quanto mai preziose. Una ricetta da Evelino d’oro, quella della cuoca romagnola, che prepara un’. Ingredienti 200 gicerber, 250 g salmone fresco, scorza di 1 limone, 1 cipollotto, 200 g ciliegie, aceto balsamico, rosmarino, 50 g semi di girasole 200 g yogurt greco, 50 g panna fresca, 1 cucchiaino di senape, 30 g erba cipollina, succo di limone, sale e pepe Procedimento In padella, facciamo rosolare le ciliegie snocciolate con un filo d’olio e del rosmarino. Tagliamo il trancio di salmone a dadoni e lo condiamo con olio, sale, pepe e scorza grattugiata del limone. Lo cuociamo in forno caldo e statico a 180° per 10 minuti. Per la salsa, in una ciotola, mescoliamo lo yogurt greco con la panna liquida, un cucchiaino di senape, succo di limone, ...

