È nato il figlio di Roberto Bete, il modello trans che ha posato per Calvin Klein (Di lunedì 16 maggio 2022) Calvin Klein porta avanti le sue campagne pubblicitarie all'insegna dell'inclusività e della varietà: in un post sul loro profilo Instagram, infatti, è stato protagonista Roberto Bete, modello trans brasiliano che ha portato avanti la gravidanza del figlio, Noah. La nuova campagna di Calvin Klein è iniziata il giorno della festa della mamma e poneva il focus sulla realtà attuale delle famiglie di tutti i tipi: "Oggi, dalla parte delle donne e delle mamme di tutto il mondo, stiamo evidenziando i fattori reali delle nuove famiglie", si legge nella didascalia della foto, un carosello di immagini di modelle e modelli di Calvin Klein tra cui Roberto Bete in avanzato stato

