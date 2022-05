Dybala e altri tre per la Roma: la lista di Mourinho per la scalata Champions (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma - Una squadra all'altezza dell'Olimpico, anche se non pronta subito per l'Olimpo. José Mourinho ha firmato un patto con i tifosi, sabato sera, dopo averli salutati in lacrime: resterà alla Roma ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 16 maggio 2022)- Una squadra all'altezza dell'Olimpico, anche se non pronta subito per l'Olimpo. Joséha firmato un patto con i tifosi, sabato sera, dopo averli salutati in lacrime: resterà alla...

Advertising

sportli26181512 : #Dybala e altri tre per la Roma: la lista di #Mourinho per la scalata Champions: Non soltanto l’argentino in uscita… - optamirko : RT @RaimondoSecci: @valerio_amadei A me Dybala piace ma trascinatore no. Quest'anno ha fatto 3 gol in CL (2 rig.) a Malmoe e Zenit. In Ital… - TMacJoy : Ho amato #Dybala e ho amato #Chiellini. Io li festeggio entrambi, altri facciano come gli pare ???? #Finoallafine - ferrale_af : @stevevicrn Stefano scusami se mi permetto...io direi 'pseudo interisti' criticare lautaro addirittura venderlo.. s… - ThomasBosetti : @blvckgnr Ti dico..io ho 33 anni e vedere Dybala andare via mi fa male quasi come quando salutò il capitano Ale Del… -