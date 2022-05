Dopo La clinica per rinascere Teresa è notevolmente cambiata: com’è oggi, un vero schianto! (Di lunedì 16 maggio 2022) Dopo aver preso parte a La clinica per rinascere Teresa è notevolmente cambiata: com’è oggi, è un vero e proprio schianto. Dopo l’incredibile trasformazione di Lillino, non possiamo affatto mostrarvi questa di Teresa. Paziente del dottor Giardiello, medico chirurgo della clinica Pineta Grande in Campania, a La clinica per rinascere, ad oggi è notevolmente cambiata. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 16 maggio 2022)aver preso parte a Laper, è une proprio schianto.l’incredibile trasformazione di Lillino, non possiamo affatto mostrarvi questa di. Paziente del dottor Giardiello, medico chirurgo dellaPineta Grande in Campania, a Laper, ad. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

nikizag7 : RT @RocchiAdriana1: ?@letiziarocchi2? tu eri l’inno all’ottimismo e se la parola resilienza è stata inventata per qualcuno lo è stata per t… - AlbertodaSomma : RT @cronaca_di_ieri: 14/05/22 PAVIA - Decesso per danni multiorgano dopo due terze dosi per errore. Per il perito è stata una coincidenza.… - PaperinikEdonna : RT @cronaca_di_ieri: 14/05/22 PAVIA - Decesso per danni multiorgano dopo due terze dosi per errore. Per il perito è stata una coincidenza.… - scafato : @1Mavros18 @AlbertiniGloria @mr_pac @unmagroio Medico, gastroenterologo, epatologo, epidemiologo,esperto in dipende… - stefzoc : @ONadde @mario_1926_ @ruotebucate Vabbè stiamo parlando del più forte dopo r Carlos...il più grande rimpianto e non… -