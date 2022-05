Docente morta dopo iniziezione AstraZeneca, risarcimento di 77mila euro ai parenti (Di lunedì 16 maggio 2022) Aveva 32 anni Francesca Tuscano, Docente di sostegno, morta il 4 aprile 2021 dopo una dose di vaccino AstraZeneca. Secondo le perizie, come riporta il quotidiano “Corriere della Sera”, una trombosi cerebrale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 16 maggio 2022) Aveva 32 anni Francesca Tuscano,di sostegno,il 4 aprile 2021una dose di vaccino. Secondo le perizie, come riporta il quotidiano “Corriere della Sera”, una trombosi cerebrale. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Docente morta dopo iniziezione AstraZeneca, risarcimento di 77mila euro ai parenti - IlDrizzit : RT @chilisummer: Ah, quindi la docente morta per il vaccino l'ha fatto per ottemperare a un obbligo di legge recentemente varato dal parlam… - Aokaze87 : RT @chilisummer: Ah, quindi la docente morta per il vaccino l'ha fatto per ottemperare a un obbligo di legge recentemente varato dal parlam… - Johnilselvaggio : RT @chilisummer: Ah, quindi la docente morta per il vaccino l'ha fatto per ottemperare a un obbligo di legge recentemente varato dal parlam… - mazzanti_giu : RT @chilisummer: Ah, quindi la docente morta per il vaccino l'ha fatto per ottemperare a un obbligo di legge recentemente varato dal parlam… -