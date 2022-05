(Di lunedì 16 maggio 2022) Niente di fatto sul dl. Dopo le due votazioni sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate da FdI, andate a vuoto per mancanza del numero legale, è slittata anche la terza votazione, che era stata convocata per il pomeriggio. Preso atto che il numero necessario di deputati sarebbe comunque mancato, il voto è stato aggiornato alla seduta di domani mattina. Slitta il voto sul dlLa decisione, secondo quanto riferito dall’Adnkronos, è stata presa, dopo la seconda fumata nera, nel corso di una seduta improvvisata in Transatlantico tra i rappresentanti dei gruppi di, il vice presidente Andrea Mandelli e il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà. «Siamo perfettamente nei tempi entrò giovedì approveremo il decreto, non abbiamo alcuna preoccupazione», ha commentato il ministro. Il decreto, ...

Advertising

larattaenzo79 : RT @SecolodItalia1: Dl Ucraina, Meloni: «Nella maggioranza o sono molto distratti o qualcuno manda segnali…» - SecolodItalia1 : Dl Ucraina, Meloni: «Nella maggioranza o sono molto distratti o qualcuno manda segnali…» - PaoloCaminiti1 : Caos e defezioni tra i partiti, slitta il Dl Ucraina. Giorgia Meloni tranchant: “Maggioranza a pezzi” - lifestyleblogit : Dl Ucraina, niente numero legale. Meloni: 'Maggioranza a pezzi'. Salvini: 'Non è colpa mia' - - freesoul978 : Dl Ucraina, niente numero legale. Meloni: 'Maggioranza a pezzi'. Salvini: 'Non è colpa mia': (Adnkronos) - I commen… -

... noi abbiamo contestato il fatto che si usasse il tema dell'per infilarci dentro cose che ... Lo ha detto la leader di fratelli d'Italia Giorgiaa margine della presentazione di un libro ...... questo non ci si può chiedere." Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia Giorgiaa margine della presentazione di un libro di vittorio Feltri."Credo - ha aggiunto- che i problemi ce ...Non siamo noi a dover garantire la presenza per l’approvazione dei decreti di un governo che ha il 95% di parlamentari a sostegno della sua maggioranza, questo non ci si può chiedere.” Lo ha detto la ...”Mi pare che ormai nella maggioranza ci sia una difficoltà enorme. Evidentemente o la maggioranza è troppo distratta oppure qualcuno sta dando dei segnali… E sono dei segnali di nervosismo. Per me è u ...