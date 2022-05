Dl Ucraina | alla Camera per due volte di seguito manca il numero legale Lollobrigida | governo al capolinea

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 16 maggio 2022) Per dueilvotazione sulla pregiudiziale di Fdi sul decreto leggeBis. Assenze che si contano tutte nella maggioranza. Dove è forte il malcontento per il modo in cui Draghi sta gestendo il dossier sulla guerra. Nunzio Angiola, deputato di Azione e relatore al provvedimento all’esame dellaafferma che vi sono motivi di forte recriminazione per il fatto che la scadenza del decreto è fissata per il 20 maggio e che in commissione è stata data appena un’ora per il deposito degli emendamenti e soltanto due per l’analisi e la votazione degli stessi. “È vergognoso – sottolinea il capogruppo FdIFrancesco– che ...