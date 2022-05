Disponibile in rotazione radiofonica “7/4 Party” il nuovo singolo deiCalla MC + NSE (Di lunedì 16 maggio 2022) Dal 20 maggio 2022 sarà Disponibile in rotazione radiofonica “7/4 Party” (Groove Master Edition), il nuovo singolo deiCalla MC + NSE, già Disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 22 gennaio. Il brano è estratto dall’album “Rapmosphere, uscito lo scorso 22 aprile. Il brano “7/4 Party” dal sound jazz funk, miscela riferimenti alla vita “on the road” delle live band a messaggi “progressisti” di chi con la testa sulle spalle cerca un’etica e pensa. Non mancano però diversi elementi di novità e contaminazione. Da notare infatti (la scelta del titolo non è casuale) che il tempo dispari in 7/4 non è usuale per il genere hip hop e la musica pop in genere. Spiega la band a proposito del brano: “Il brano 7/4 ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 16 maggio 2022) Dal 20 maggio 2022 saràin“7/4” (Groove Master Edition), ilMC + NSE, giàsu tutte le piattaforme di streaming digitale dal 22 gennaio. Il brano è estratto dall’album “Rapmosphere, uscito lo scorso 22 aprile. Il brano “7/4” dal sound jazz funk, miscela riferimenti alla vita “on the road” delle live band a messaggi “progressisti” di chi con la testa sulle spalle cerca un’etica e pensa. Non mancano però diversi elementi di novità e contaminazione. Da notare infatti (la scelta del titolo non è casuale) che il tempo dispari in 7/4 non è usuale per il genere hip hop e la musica pop in genere. Spiega la band a proposito del brano: “Il brano 7/4 ...

Advertising

StreetNews24 : Dal 13 maggio 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica “Scintille” (Platinum Label), il nuovo singolo di Blak… - ilperiodo : Dal 13 maggio in rotazione radiofonica “Musica”, il nuovo singolo di Lucrezia già disponibile sulle piattaforme dig… - broby68 : UNBLASFEMO: disponibile in rotazione radiofonica il nuovo singolo “Tutto Sbagliato” - pesaronews : Dal 13 maggio 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica “Musica”, il nuovo singolo di Lucrezia già disponibile… - ita_silver : Il pacchetto armadietto di Alixxa sarà disponibile nella prossima rotazione dell'Item Shop. -