Disabili | Gemma M5S | Ue intervenga contro discriminazioni nel rilascio patenti rally

(Di lunedì 16 maggio 2022) “L’automobilismo ad oggi è uno dei pochi sport in cui normodotati epossono concorrere nella stessa categoria e questo ha sicuramente un forte valore simbolico perché diffonde un messaggio positivo e di speranza. Inoltre, negli ultimi anni, sono state introdotte importanti novità tecnologiche che possono consentire anche agli ipovedenti di prendere parte a gare di”. Così, in una nota, l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Chiara. “Tuttavia – prosegue – denunciamo che, a compromettere una piena uguaglianza in questo campo, le procedure die rinnovo delle licenze navigatori perprevedano differenze sostanziali fra i diversi Stati membri dell’UE e questo creafra i diversi patentati. In una interrogazione, ...

