Diretta "Via i militari feriti da Azovstal", cosa cambia adesso. L'annuncio degli ucraini: "Siamo arrivati al confine..." (Di lunedì 16 maggio 2022) Le trattative "complicate" per far uscire i militari ucraini asserragliati nel bunker delle acciaierie Azovstal a Mariupol e l'imminente, nuova offensiva russa in Donbass. Sono questi dal punto di vista bellico i due snodi cruciali di questa giornata di guerra in Ucraina. Dal punto di vista diplomatico e "di scenario", invece, pesa su Kiev e Mosca il capitolo Nato. La Finlandia ha formalmente fatto richiesta di adesione, e la Svezia è in procinto di imitarla. E intanto, nelle prossime ore, l'Alleanza atlantica dispiegherà le proprie forze in Estonia, per una esercitazione militare che sarà una dimostrazione muscolare a pochi chilometri dai confini russi. Ore 15.20 Mosca: corridoio umanitario dall'Azovstal Sarebbe stato raggiunto un accordo sull'evacuazione dei militari ucraini ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Le trattative "complicate" per far uscire iasserragliati nel bunker delle acciaieriea Mariupol e l'imminente, nuova offensiva russa in Donbass. Sono questi dal punto di vista bellico i due snodi cruciali di questa giornata di guerra in Ucraina. Dal punto di vista diplomatico e "di scenario", invece, pesa su Kiev e Mosca il capitolo Nato. La Finlandia ha formalmente fatto richiesta di adesione, e la Svezia è in procinto di imitarla. E intanto, nelle prossime ore, l'Alleanza atlantica dispiegherà le proprie forze in Estonia, per una esercitazione militare che sarà una dimostrazione muscolare a pochi chilometri dai confini russi. Ore 15.20 Mosca: corridoio umanitario dall'Sarebbe stato raggiunto un accordo sull'evacuazione dei...

Advertising

petergomezblog : Guerra in Ucraina, la diretta – Mosca: ‘Finlandia e Svezia nella Nato? Grave errore’. Borrell: ‘Non garantisco acco… - Agenzia_Ansa : DIRETTA | I nuovi risultati sulla nostra galassia, la Via Lattea, ottenuti dalla collaborazione Event Horizon Teles… - andreabettini : Giornata storica oggi per l'astronomia: alle 15.07 @ehtelescope annuncerà uno straordinario risultato nell'osservaz… - geosmartcampus : RT @alfonso6403: #innovazione #digitale #startup Al via alle 15,30 la FINALE della call for startup 2022! In diretta sulla #digitalcity Ge… - alfonso6403 : #innovazione #digitale #startup Al via alle 15,30 la FINALE della call for startup 2022! In diretta sulla… -