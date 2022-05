"Dietro la resa...". Battaglione Azov nella trappola dei russi? Cosa sta succedendo nella fonderia (Di lunedì 16 maggio 2022) Un accordo per l'evacuazione dei militari feriti e rimasti bloccati nei sotterranei dell'acciaieria Azovstal sarebbe stato raggiunto: a renderlo noto è il Ministero della Difesa russo, ma si attendono conferme anche dal lato ucraino. Il timore è che possa essere una delle trappole dei russi, tristemente noti in questa guerra per i corridoi umanitari concordati e poi non rispettati. Anche perché ormai tutto il mondo sa bene per che Mosca i militari ucraini all'interno di Azovstal sono un simbolo da schiacciare senza alcuna pietà. Il sospetto nasce anche dall'intervista rilasciata da Ilya Samoilenko, vice comandante dell'unità asserragliata dentro la fonderia, che a Repubblica ha messo in chiaro che tutti i combattenti sono pronti a morire piuttosto che ad arrendersi. “Non se ne parla nemmeno - ha dichiarato - ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Un accordo per l'evacuazione dei militari feriti e rimasti bloccati nei sotterranei dell'acciaieriastal sarebbe stato raggiunto: a renderlo noto è il Ministero della Difesa russo, ma si attendono conferme anche dal lato ucraino. Il timore è che possa essere una delle trappole dei, tristemente noti in questa guerra per i corridoi umanitari concordati e poi non rispettati. Anche perché ormai tutto il mondo sa bene per che Mosca i militari ucraini all'interno distal sono un simbolo da schiacciare senza alcuna pietà. Il sospetto nasce anche dall'intervista rilasciata da Ilya Samoilenko, vice comandante dell'unità asserragliata dentro la, che a Repubblica ha messo in chiaro che tutti i combattenti sono pronti a morire piuttosto che ad arrendersi. “Non se ne parla nemmeno - ha dichiarato - ...

Ucraina, la guerra in diretta: Battaglione Azov, "dieci soldati si sono arresi alla Azovstal" Questa mattina il consigliere del sindaco di Mariupol Petro Andryushchenko ha smentito la resa dei ... ci sarebbe questo dietro l'aumento anomalo del traffico degli accessi al sito della Polizia di ... Quelli della Azovstal... Per quelli della Azovstal la resa non è un'opzione reale, equivale al morire uccisi dal nemico. E, ...che in ogni parte del mondo lavorano con sincero sforzo o parlano a vanvera o si imboscano dietro ... Tebigeek Questa mattina il consigliere del sindaco di Mariupol Petro Andryushchenko ha smentito ladei ... ci sarebbe questol'aumento anomalo del traffico degli accessi al sito della Polizia di ...Per quelli della Azovstal lanon è un'opzione reale, equivale al morire uccisi dal nemico. E, ...che in ogni parte del mondo lavorano con sincero sforzo o parlano a vanvera o si imboscano... La resa dei conti di Coronation Street Abi e Imran mentre un trailer inquietante stuzzica il caos - Tebigeek