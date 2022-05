Dieci cocktail per i film della storia: la drinklist estiva di Bruno Vanzan (Di lunedì 16 maggio 2022) Life&People.it Nascono i primi cocktail ispirati ai 10 grandi film della storia del cinema con le ricette di Bruno Vanzan. L’idea è dell’Hotel The Box di Riccione, che si rivolto al campione del mondo di bartending, ben lieto di metterla in pratica. Il risultato è una lista di raffinati cocktail da bere durante la visione di uno dei film prescelti. Tra i nomi dei registi figurano Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick, David Fincher, Quentin Tarantino, Wes Anderson. Ecco le ricette dei cocktail ispirate ai migliori film del cinema. Il Grande Gatsby (1974) di Jack Clayton Questo primo cocktail vuol essere un omaggio alla prima versione cinematografica del libro di Francis Scott Fitzgerald. ... Leggi su lifeandpeople (Di lunedì 16 maggio 2022) Life&People.it Nascono i primiispirati ai 10 grandidel cinema con le ricette di. L’idea è dell’Hotel The Box di Riccione, che si rivolto al campione del mondo di bartending, ben lieto di metterla in pratica. Il risultato è una lista di raffinatida bere durante la visione di uno deiprescelti. Tra i nomi dei registi figurano Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick, David Fincher, Quentin Tarantino, Wes Anderson. Ecco le ricette deiispirate ai miglioridel cinema. Il Grande Gatsby (1974) di Jack Clayton Questo primovuol essere un omaggio alla prima versione cinematografica del libro di Francis Scott Fitzgerald. ...

