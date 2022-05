Dicembre 1978: Ufo marino a Torvaianica? (Di lunedì 16 maggio 2022) Solo poche settimane fa parlammo di un caso nella stessa zona (leggi qui) che di frequente è balzata nelle cronache ufologiche. Questo di cui andiamo a specificare è solo uno di quegli eventi, e pure abbastanza strano. Siamo sulla spiaggia di Torvaianica all’altezza del km 18,500 della litoranea, il 17 Dicembre 1978, un mese ed un anno speciale nella storia dell’ufologia italiana: mai tanti avvistamenti come in quel mese venivano pubblicati e descritti sui giornali e telegiornali. Erano poco dopo le 9 del mattino quando dalla strada alcune persone notarono sulla battigia uno strano oggetto metallico, con un’antenna abbastanza lunga. Un pescatore appena tornato a terra è il primo ad avvicinarsi a quel cilindro lungo circa un metro, con un diametro di una dozzina di centimetri, pieno di protuberanze e di scritte illeggibili. Dal vedere ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 16 maggio 2022) Solo poche settimane fa parlammo di un caso nella stessa zona (leggi qui) che di frequente è balzata nelle cronache ufologiche. Questo di cui andiamo a specificare è solo uno di quegli eventi, e pure abbastanza strano. Siamo sulla spiaggia diall’altezza del km 18,500 della litoranea, il 17, un mese ed un anno speciale nella storia dell’ufologia italiana: mai tanti avvistamenti come in quel mese venivano pubblicati e descritti sui giornali e telegiornali. Erano poco dopo le 9 del mattino quando dalla strada alcune persone notarono sulla battigia uno strano oggetto metallico, con un’antenna abbastanza lunga. Un pescatore appena tornato a terra è il primo ad avvicinarsi a quel cilindro lungo circa un metro, con un diametro di una dozzina di centimetri, pieno di protuberanze e di scritte illeggibili. Dal vedere ...

