Delusione Milan, dall'euforia dell'uscita da San Siro al ritorno mesto a casa da Piazza Duomo (Di lunedì 16 maggio 2022) La corsa scudetto rimandata all'ultimo turno. L'Inter vince 3 - 1 a Cagliari e si riporta a - 2 dal Milan, che prima averva superato l'Atalanta 2 - 0. Ora tutto si giocherà all'ultima partita di ... Leggi su leggo (Di lunedì 16 maggio 2022) La corsa scudetto rimandata all'ultimo turno. L'Inter vince 3 - 1 a Cagliari e si riporta a - 2 dal, che prima averva superato l'Atalanta 2 - 0. Ora tutto si giocherà all'ultima partita di ...

Advertising

angiuoniluigi : RT @fanpage: Delusione, ma anche speranza, in piazza Duomo a Milano, dove i tifosi del Milan si sono radunati per aspettare il verdetto del… - Milan_eBasta : Una serata indimenticabile Una piccolissima delusione nel vedere che il Cagliari non aveva portato il pullman che… - fanpage : Delusione, ma anche speranza, in piazza Duomo a Milano, dove i tifosi del Milan si sono radunati per aspettare il v… - KunGrax : RT @Dottor_Strowman: Risollevo il morale: l'anno scorso la settimana dopo lo scudo ci infilarono il suppostone Hakimi-Conte e questo calmò… - MarcoMacagnino5 : RT @Dottor_Strowman: Risollevo il morale: l'anno scorso la settimana dopo lo scudo ci infilarono il suppostone Hakimi-Conte e questo calmò… -