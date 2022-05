Del Piero a Dybala: «Grazie per le gioie che ci hai regalato» (Di lunedì 16 maggio 2022) . Il messaggio dell’ex capitano bianconero Quella contro la Lazio sarà la partita dell’addio di Dybala allo Stadium dopo 7 anni in bianconero. Dopo il messaggio pubblicato ieri dalla Joya via Instagram a cui hanno risposto tanti giocatori e compagni di squadra alla Juve, è arrivato il tributo di Del Piero all’argentino in maglia 10. «Grazie per tutte le gioie che ci hai regalato, Paulo! E per avere indossato con orgoglio la maglia bianconera. In bocca al lupo per ciò che verrà». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 16 maggio 2022) . Il messaggio dell’ex capitano bianconero Quella contro la Lazio sarà la partita dell’addio diallo Stadium dopo 7 anni in bianconero. Dopo il messaggio pubblicato ieri dalla Joya via Instagram a cui hanno risposto tanti giocatori e compagni di squadra alla Juve, è arrivato il tributo di Delall’argentino in maglia 10. «per tutte leche ci hai, Paulo! E per avere indossato con orgoglio la maglia bianconera. In bocca al lupo per ciò che verrà». L'articolo proviene da Calcio News 24.

IlContiAndrea : #IlVolo c'è. Piero e Ignazio presenti sul palco, sul lato sinistro del Sole in video c'è Gianluca - in isolamento p… - diannasnj : RT @idirinho_93: Tutti i giocatori o ex-giocatori della Juventus (anche le leggende come Del Piero e Buffon) hanno scritto un post per salu… - idirinho_93 : Tutti i giocatori o ex-giocatori della Juventus (anche le leggende come Del Piero e Buffon) hanno scritto un post p… - Adnkronos : #Dybala lascia la #Juventus: i messaggi di Buffon e Del Piero. - pasqualederric : @Laudantes Forse Del Piero di più almeno personalmente -