De Paola distrugge De Laurentiis: “Non ha spirito agonistico. Cerca di sminuire il periodo di Ferlaino” (Di lunedì 16 maggio 2022) Paolo De Paola bacchetta Aurelio De Laurentiis, secondo il giornalista il patron Cerca di sminuire il periodo Ferlaino. Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport e Corriere dello Sport, critica la gestione De Laurentiis, il giornalista ai microfoni di TMW Radio afferma: Lo scudetto si giocherà all’ultima giornata: come andrà a finire? “Un epilogo a sorpresa me lo posso aspettare. Il Sassuolo può fare di tutto, prendere 6 gol dal Napoli o vincere partite impossibili. Ha nelle sue corde la capacità di sorprendere. Sarei prudente, poi la storia insegna”. Il lavoro di Spalletti a Napoli? Ci sono polemiche… “È un grande allenatore ma si trova sempre in contrasto con tutti gli ambienti in cui lavora per il suo carattere, che è il suo limite. Non si tiene ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 16 maggio 2022) Paolo Debacchetta Aurelio De, secondo il giornalista il patrondiil. Paolo De, ex direttore di Tuttosport e Corriere dello Sport, critica la gestione De, il giornalista ai microfoni di TMW Radio afferma: Lo scudetto si giocherà all’ultima giornata: come andrà a finire? “Un epilogo a sorpresa me lo posso aspettare. Il Sassuolo può fare di tutto, prendere 6 gol dal Napoli o vincere partite impossibili. Ha nelle sue corde la capacità di sorprendere. Sarei prudente, poi la storia insegna”. Il lavoro di Spalletti a Napoli? Ci sono polemiche… “È un grande allenatore ma si trova sempre in contrasto con tutti gli ambienti in cui lavora per il suo carattere, che è il suo limite. Non si tiene ...

Advertising

napolipiucom : De Paola distrugge De Laurentiis: 'Non ha spirito agonistico. Cerca di sminuire il periodo di Ferlaino'… - Paola_Bagato_21 : @LaSmutniak NO . FINE . non frequentare + il cazzo ne' quell'essere nemmeno come conoscenza . Distrugge tec. -