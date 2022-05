De Ligt Juve, giornata importante per il futuro del difensore: la situazione (Di lunedì 16 maggio 2022) In casa Juve è in programma quest’oggi un vertice con l’entourage di De Ligt: si decide il futuro del difensore olandese giornata di incontri in casa Juve. Il club bianconero, riferisce Tuttosport, avrà oggi un vertice di mercato con Rafaela Pimenta, legale tra gli altri di Matthijs de Ligt, il cui futuro è ancora tutto da definire. Il club non ha intenzione di privarsi del gigante olandese, ritenuto uno dei punti saldi dai quali ripartire nelle prossime stagioni e il ragazzo, dal canto suo, non vorrebbe lasciare Torino. Si proverà a lavorare su un rinnovo fino al 2025, così da mettere a tacere le voci di un suo presunto trasferimento all’estero. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JuveNTUS SU JuveNTUS NEWS ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 16 maggio 2022) In casaè in programma quest’oggi un vertice con l’entourage di De: si decide ildelolandesedi incontri in casa. Il club bianconero, riferisce Tuttosport, avrà oggi un vertice di mercato con Rafaela Pimenta, legale tra gli altri di Matthijs de, il cuiè ancora tutto da definire. Il club non ha intenzione di privarsi del gigante olandese, ritenuto uno dei punti saldi dai quali ripartire nelle prossime stagioni e il ragazzo, dal canto suo, non vorrebbe lasciare Torino. Si proverà a lavorare su un rinnovo fino al 2025, così da mettere a tacere le voci di un suo presunto trasferimento all’estero. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLANTUS SUNTUS NEWS ...

