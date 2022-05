de Ligt | addio in estate | i tifosi tremano | pronta l’offerta irrinunciabile

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 16 maggio 2022) La Juventus, in, non deve pensare solo ai nuovi acquisti; la società, infatti, rischia di perdere desuper offerta. Con la stagione praticamente conclusa (la sconfitta in coppa Italia ha detto come la Juventus ha chiuso senza nessun trofeo vinto), la società bianconera deve pensare assolutamente al prossimo mercato dove l’obiettivo è rinforzare una rosa che ha mostrato diversi limiti in tutti i reparti. Bisogna portare una serie di innesti, alla corte di Allegri, per riportare la rosa a dominare il calcio italiano ed essere grande protagonista a livello internazionale. LaPresseLe operazioni da fare non sono poche ma la Juventus deve pensare anche al rischio di perdere un giocatore importante come de; il centrale, nonostante gli errori in coppa Italia, è considerato tra i migliori nel suo ruolo ...