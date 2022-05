Daria | svelato il cast del film spinoff Jodie

(Di lunedì 16 maggio 2022) La serie animataavrà unintitolato, ecco ilcompleto del progetto con star Tracee Rose Ellis. La serie animataavrà undi cui è stato annunciato il. Inizialmente i produttori avevano annunciato che il progetto, intitolato, sarebbe stato una serie tv, ma ora si è deciso di procedere in modo diverso. Ilvedrà Tracee Ellis Ross impegnata a dare voce all'amica del liceo di. Il personaggio avrà da poco terminato l'università e inizierà a lavorare come stagista per una prestigiosa società attiva in campo tecnologico, Firstfinity. Nelvocale del lungometraggio animato ci saranno ...

