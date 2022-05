Dal 2023 addio al concorsone per accedere alla facoltà di medicina (Di lunedì 16 maggio 2022) di Monica De Santis Nuove modalità di accesso alla facoltà di medicina a partire dal 2023. A deciderlo la Camera dei Deputati che ha votato Camera si voterà la risoluzione che farà da cornice alla riforma. Resterà l’accesso contingentato ma si dice addio al concorsone. Dunque niente quiz, ma un percorso che può iniziare già al quarto anno delle scuole superiori con corsi online, gratuiti, predisposti dalle università e prove di autovalutazione e il test si potrà ripetere due volte per poter usare il punteggio migliore. Un esame il Tolc (Test OnLine CISIA) da poter fare anche due volte l’anno negli ultimi due anni delle superiori. Il risultato migliore dei test eseguiti poi verrà inserito nella graduatoria nazionale e il tentativo di ingresso alla ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 16 maggio 2022) di Monica De Santis Nuove modalità di accessodia partire dal. A deciderlo la Camera dei Deputati che ha votato Camera si voterà la risoluzione che farà da corniceriforma. Resterà l’accesso contingentato ma si diceal. Dunque niente quiz, ma un percorso che può iniziare già al quarto anno delle scuole superiori con corsi online, gratuiti, predisposti dalle università e prove di autovalutazione e il test si potrà ripetere due volte per poter usare il punteggio migliore. Un esame il Tolc (Test OnLine CISIA) da poter fare anche due volte l’anno negli ultimi due anni delle superiori. Il risultato migliore dei test eseguiti poi verrà inserito nella graduatoria nazionale e il tentativo di ingresso...

