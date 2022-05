Dai produttori di The Crown la nuova serie spagnola di Netflix, Palomino (Di lunedì 16 maggio 2022) Il sodalizio tra i produttori di The Crown e Netflix continua con una nuova produzione internazionale: la società The Left Bank sta realizzando una nuova serie spagnola, ambientata a Barcellona, con protagonisti Evin Ahmad e Sean Teale. Il thriller ha per ora un titolo provvisorio, destinato probabilmente a cambiare: per il momento la serie è nota come Palomino e le riprese sono già in corso. Dopo The Crown, che raggiungerà presto la quinta stagione, Palomino rappresenta una nuova collaborazione tra Netflix e la società di produzione indipendente The Left Bank. Quest’ultima ha annunciato di aver ingaggiato Sean Teale accanto alla protagonista Evin Ahmad, che ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 16 maggio 2022) Il sodalizio tra idi Thecontinua con unaproduzione internazionale: la società The Left Bank sta realizzando una, ambientata a Barcellona, con protagonisti Evin Ahmad e Sean Teale. Il thriller ha per ora un titolo provvisorio, destinato probabilmente a cambiare: per il momento laè nota comee le riprese sono già in corso. Dopo The, che raggiungerà presto la quinta stagione,rappresenta unacollaborazione trae la società di produzione indipendente The Left Bank. Quest’ultima ha annunciato di aver ingaggiato Sean Teale accanto alla protagonista Evin Ahmad, che ...

