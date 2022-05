Da no-vax a ' popolo sano' | sui social gli irriducibili pronti a nuove battaglie

Leggi su iltempo

(Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag. (Adnkronos Salute) - Da no-vax, no-green pass, no-mask a '' contro chi invece "fa parte dell'esperimento" dei vaccini contro il Covid. E' la metamorfosi suidel movimento anti-vaccinazione che non ha perso proseliti e si sta organizzando per altre, anche in vista di una probabile quarta dose di vaccino in autunno. L'allentamento delle misure anti-Covid, arrivato con il primo maggio, non sembra dunque aver pacificato il 'movimento' da sempre contrario a ogni tipo di obbligo legato all'emergenza Covid. La guerra in Ucraina ha spostato i riflettori mediatici dal Covid al dramma dei profughi, con meno visibilità nei talk show e nelle piazze ai vari medici non allineati o presunti esperti, ma non ha frenato la volontà di tornare a protestare contro "la censura totale sui media di ...