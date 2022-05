Da Cdp, Fei e Mcc 10 miliardi per le Pmi italiane con garanzia Ue (Di lunedì 16 maggio 2022) Un accordo che permetterà di attivare nuova finanza per 10 miliardi di euro di prestiti da parte del sistema bancario a favore delle piccole e medie imprese italiane. È questo il principale obiettivo dell’iniziativa realizzata da Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) insieme al Fondo Europeo per gli Investimenti (Fei, parte del Gruppo Bei) e a Mediocredito Centrale (Mcc), gestore del Fondo di garanzia per le PMI (Fondo PMI), che consentirà di raggiungere un totale di 15 miliardi di euro di finanziamenti e di rafforzare la collaborazione delle istituzioni già coinvolte nell’intesa sottoscritta lo scorso settembre, che aveva già attivato risorse per cinque miliardi. L’accordo è finalizzato a potenziare ulteriormente la capacità operativa del Fondo PMI a sostegno del tessuto produttivo italiano e rappresenta ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 16 maggio 2022) Un accordo che permetterà di attivare nuova finanza per 10di euro di prestiti da parte del sistema bancario a favore delle piccole e medie imprese. È questo il principale obiettivo dell’iniziativa realizzata da Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) insieme al Fondo Europeo per gli Investimenti (Fei, parte del Gruppo Bei) e a Mediocredito Centrale (Mcc), gestore del Fondo diper le PMI (Fondo PMI), che consentirà di raggiungere un totale di 15di euro di finanziamenti e di rafforzare la collaborazione delle istituzioni già coinvolte nell’intesa sottoscritta lo scorso settembre, che aveva già attivato risorse per cinque. L’accordo è finalizzato a potenziare ulteriormente la capacità operativa del Fondo PMI a sostegno del tessuto produttivo italiano e rappresenta ...

