Da Acerra a Pescara per la pesca clandestina | 4 denunce

(Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoQuattro bracconieri disono stati denunciati dopo essere stati sorpresi dalla Guardia civile ambientale are irregolarmente delle anguille nel fiume, nel capoluogo adriatico Ad accorgersi dell’accaduto, la notte del 14 maggio, è stata la squadra antibracconaggio, composta da Manuela Fedele, Alessandro Sonsini e Orlando Correntini, che ha notato quattro persone ferme al margine della banchina del fiume, davanti ad un’automobile; a terra alcune canne dalunghissime, oltre a materiale non consentito e utilizzato dai bracconieri specializzati nella cattura delle anguille, specie protetta. Vicino alle canne, inoltre, c’erano alcuni esemplari di anguilla ancora vivi. E’ stato poi richiesto l’intervento della Polizia per ulteriori accertamenti sui ...

