Advertising

DDay.it

Dopo l'ingresso dei carri armatiin Ucraina, Anonymous ha dichiarato 'guerra informatica ... in una mobilitazione che vede coinvolti hacker eda ogni parte del mondo. Per tutte le ......del popolare gioco di puzzle 2048 utilizzato per gamificare gli attacchi DDoS ai siti webe ... il che suggerisce che potrebbero essere stati condotti daspinti da motivazioni ... Cyberattivisti russi hanno tentato di colpire l’Eurovision. Tutti gli attacchi sono stati sventati dalla Polizia Postale sono stati irraggiungibili per diverse ore a causa di un attacco informatico rivendicato da due gruppi di cyber attivisti, Killnet e Legion, che sostengono la Russia nella guerra all’Ucraina. Dalle ...