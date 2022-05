Cuore: Sostantivo maschile, al Ridotto del Mercadante tra cardiocentrismo e dialogo (Di lunedì 16 maggio 2022) Al Ridotto del Mercadante l’autrice Angela Di Maso, ha presentato la sua drammaturgia “Cuore. Sostantivo maschile”. Andando persino oltre la corrente filosofica del cardiocentrismo portata avanti da Aristotele, e giungendo alla corte del Teatro di Napoli, l’autrice Angela Di Maso, ha presentato la sua drammaturgia “Cuore. Sostantivo maschile”. E lo ha fatto al Ridotto del Mercadante, Leggi su 2anews (Di lunedì 16 maggio 2022) Aldell’autrice Angela Di Maso, ha presentato la sua drammaturgia “”. Andando persino oltre la corrente filosofica delportata avanti da Aristotele, e giungendo alla corte del Teatro di Napoli, l’autrice Angela Di Maso, ha presentato la sua drammaturgia “”. E lo ha fatto aldel

Advertising

kirolandia : RT @PutzoKiro: CUÒRE: SOSTANTIVO MASCHILE il nuovo #Spettacolo in scena al #RidottodelMercadante - Napoli fino al 15/05 #Teatro @MayaAmendu… - ippokiro : RT @PutzoKiro: CUÒRE: SOSTANTIVO MASCHILE il nuovo #Spettacolo in scena al #RidottodelMercadante - Napoli fino al 15/05 #Teatro @MayaAmendu… - PutzoKiro : CUÒRE: SOSTANTIVO MASCHILE il nuovo #Spettacolo in scena al #RidottodelMercadante - Napoli fino al 15/05 #Teatro… -