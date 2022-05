Croazia, i convocati per la Nations League: presenti cinque giocatori di Serie A (Di lunedì 16 maggio 2022) La Federcalcio croata ha pubblicato la lista dei calciatori convocati per la doppia sfida di Nations League contro la Francia in programma a giugno. Sono cinque i giocatori di Serie A convocati dal ct Dalic: Martin Erlic (Spezia), Marcelo Brozovic (Inter), Mario Pasalic (Atalanta), Ivan Perisic (Inter) e Josip Brekalo (Torino). Di seguito la lista completa. I convocati Portieri: Dominik Livakovic (Dinamo), Ivica Ivusic (Osijek), Nediljko Labrovic (Rijeka). Difensori: Domagoj Vida (Besiktas), Sime Vrsaljko (Atlético Madrid), Borna Barisic (Glasgow Rangers), Duje Caleta-Car (Marsiglia), Josip Juranovic (Celtic), Josko Gvardiol (RB Lipsia), Borna Sosa (Stoccarda), Marin Pongracic (Borussia Dortmund), Josip Stanisic (Bayern Monaco), Martin Erlic ... Leggi su sportface (Di lunedì 16 maggio 2022) La Federcalcio croata ha pubblicato la lista dei calciatoriper la doppia sfida dicontro la Francia in programma a giugno. Sonodidal ct Dalic: Martin Erlic (Spezia), Marcelo Brozovic (Inter), Mario Pasalic (Atalanta), Ivan Perisic (Inter) e Josip Brekalo (Torino). Di seguito la lista completa. IPortieri: Dominik Livakovic (Dinamo), Ivica Ivusic (Osijek), Nediljko Labrovic (Rijeka). Difensori: Domagoj Vida (Besiktas), Sime Vrsaljko (Atlético Madrid), Borna Barisic (Glasgow Rangers), Duje Caleta-Car (Marsiglia), Josip Juranovic (Celtic), Josko Gvardiol (RB Lipsia), Borna Sosa (Stoccarda), Marin Pongracic (Borussia Dortmund), Josip Stanisic (Bayern Monaco), Martin Erlic ...

Advertising

sportface2016 : #Croazia, i convocati per la #NationsLeague: presenti cinque giocatori di #SerieA - tuttoatalanta : Croazia, i convocati per la Nations League: non può mancare Pasalic - infoitsport : Convocati Croazia, CT Dalic chiama i due dell’Inter per Nations League - internewsit : Convocati Croazia, CT Dalic chiama i due dell'Inter per Nations League - -