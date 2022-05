(Di lunedì 16 maggio 2022) Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per-19 è di 271,0 x100.000 residenti contro il 279 x100.000 dellaitaliana (10° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (342,9 x100.000), Firenze (315,2 x100.000) e Prato (314,0 x100.000), il più basso a Grosseto (177,6 x100.000) L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Covid Toscana: 17 morti (età media di 79,4 anni), oggi 16 maggio. 573 nuovi contagi - LaMartinellaFI : Covid, 573 nuovi casi e la Toscana sfonda il tetto dei 10mila decessi - infoitinterno : Covid, 7 morti e 20 ricoverati gravi in Toscana - bizcommunityit : Covid Toscana, come circola il virus: i dati dei comuni - opentoscana : #Covid19: ipotesi #quartadose tra settembre e ottobre a partire dai più fragili. Leggi l’intervento del presidente… -

... - 11,8%), l' Umbria da 5.487 a 4.855 ( - 632, - 11,5%), il Friuli Venezia Giulia da 5.053 a 4.536 ( - 517, - 10,2%), il Piemonte da 16.687 a 15.038 ( - 1.649, - 9,8%), lada 16.076 a 14.489 (...'I nuovi casi diregistrati insono 573 su 4.466 test di cui 1.082 tamponi molecolari e 3.384 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 12,83% (60,1% sulle prime diagnosi)', si legge ...Oggi sono stati eseguiti 1.082 tamponi molecolari e 3.384 tamponi antigenici rapidi, di questi il 12,8% è risultato positivo ...In Toscana sono 1.131.113 i casi di positività al Coronavirus, 573 in più rispetto a ieri (211 confermati con tampone molecolare e 362 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,1% in più risp ...