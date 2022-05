Covid, Shanghai verso il ritorno alla normalità. Ma a Pechino salgono i casi e la politica «zero-Covid» minaccia la crescita (Di lunedì 16 maggio 2022) Shanghai è pronta a uscire gradualmente dal duro lockdown che va avanti ormai da quasi due mesi. Le autorità locali hanno definito un calendario di progressivo allentamento delle restrizioni, a partire da oggi 16 maggio. La città, ieri 15 maggio, ha registrato meno di 1.000 nuovi casi, tutti all’interno delle aeree sottoposte alle restrizioni più severe. Nelle zone relativamente più libere – ma comunque monitorate per valutare i progressi nell’eradicazione del virus – non sono stati trovati nuovi positivi per il secondo giorno consecutivo. Un terzo giorno porterebbe al raggiungimento dello stato di «zero-Covid» e al conseguente allentamento delle restrizioni nei distretti interessati. Ma se a Shanghai la situazione sembra migliorare, sono decine le città della Cina ancora in lockdown. ... Leggi su open.online (Di lunedì 16 maggio 2022)è pronta a uscire gradualmente dal duro lockdown che va avanti ormai da quasi due mesi. Le autorità locali hanno definito un calendario di progressivo allentamento delle restrizioni, a partire da oggi 16 maggio. La città, ieri 15 maggio, ha registrato meno di 1.000 nuovi, tutti all’interno delle aeree sottoposte alle restrizioni più severe. Nelle zone relativamente più libere – ma comunque monitorate per valutare i progressi nell’eradicazione del virus – non sono stati trovati nuovi positivi per il secondo giorno consecutivo. Un terzo giorno porterebbe al raggiungimento dello stato di «» e al conseguente allentamento delle restrizioni nei distretti interessati. Ma se ala situazione sembra migliorare, sono decine le città della Cina ancora in lockdown. ...

