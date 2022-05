Covid oggi Sardegna, 732 contagi e 4 morti: bollettino 16 maggio (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – In Sardegna si registrano oggi, 16 maggio 2022, 732 nuovi contagi da coronavirus. Lo rende noto la Regione nel bollettino Covid. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2403 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 12 ( + 2 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 234 ( – 8 ). 24.165 sono i casi di isolamento domiciliare (- 328). Si registrano 4 decessi: due donne di 86 e 97 anni e due uomini di 88 e 90 anni, residenti nella provincia di Oristano. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – Insi registrano, 162022, 732 nuovida coronavirus. Lo rende noto la Regione nel. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2403 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 12 ( + 2 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 234 ( – 8 ). 24.165 sono i casi di isolamento domiciliare (- 328). Si registrano 4 decessi: due donne di 86 e 97 anni e due uomini di 88 e 90 anni, residenti nella provincia di Oristano. L'articolo proviene da Italia Sera.

