Covid oggi Calabria | 446 contagi e 4 morti | bollettino 16 maggio

(Adnkronos) – Sono 446 i nuovi contagi registrati oggi, 16 maggio 2022, in Calabria su 2.870 tamponi effettuati. Lo riferisce il bollettino sull'emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione che segnala anche +2.545 guariti e 4 morti (per un totale di 2.561 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -2.103 attualmente positivi, -6 ricoveri (per un totale di 190) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 12).

